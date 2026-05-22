Госдеп США одобрил продажу Киеву оборудования для ЗРК HAWK

Госдеп Соединённых Штатов одобрил возможную продажу Украине оборудования для «поддержания работоспособности зенитно-ракетного комплекса HAWK» почти на 108 миллионов долларов.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о «возможной продаже услуги».
«Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу правительству Украины услуг по поддержанию в боеспособном состоянии зенитного ракетного комплекса HAWK и сопутствующего оборудования. Ориентировочная стоимость сделки составляет 108,1 миллиона долларов», — говорится в сообщении.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
По данным The Washington Post, некоторые страны Европы отказались поставлять Киеву критически важные вооружения, речь идёт о ракетах для ЗРК Patriot.