В Комсомольске-на-Амуре женщина обчистила магазины техники и одежды

По данным суда, с осени 2025 года по январь 2026-го женщина регулярно выносила товары из торговых точек города. В её «улове» оказались бытовая техника, продукты и одежда. В одном из случаев она уже не скрывалась и забрала товар открыто, что квалифицировали как грабёж.