В Комсомольске-на-Амуре женщина обчистила магазины техники и одежды

Девять краж и один грабёж привели к колонии.

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес приговор неоднократно судимой местной жительнице, которая в течение нескольких месяцев устраивала серию краж из магазинов, — сообщает МАХ-канал «Суды Хабаровского края».

По данным суда, с осени 2025 года по январь 2026-го женщина регулярно выносила товары из торговых точек города. В её «улове» оказались бытовая техника, продукты и одежда. В одном из случаев она уже не скрывалась и забрала товар открыто, что квалифицировали как грабёж.

Всего за ней числится девять эпизодов краж и один эпизод открытого хищения. Суммы ущерба по разным случаям варьировались от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.

Дело рассматривалось в особом порядке — женщина признала вину.

Суд признал её виновной и назначил наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В зале суда её взяли под стражу.

Также суд удовлетворил иски потерпевших магазинов. Приговор пока не вступил в законную силу.