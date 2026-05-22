Американцы могут выделить Киеву военное оборудование на более чем 100 млн долларов: продажу одобрили в Госдепе

Госдеп США одобрил продажу Киеву оборудования для ЗРК HAWK.

Источник: Комсомольская правда

Власти США приняли решение одобрить возможную продажу Украине оборудования для зенитно-ракетного комплекса HAWK. Сумма сделки составит более 108 миллионов долларов. Об этом 21 мая заявил американский Госдеп.

Согласно документу, Вашингтон может выделить Киеву оборудование для поддержания боеспособности HAWK. Правительство Украины пока не комментировало решение Госдепа.

«Ориентировочная стоимость сделки составляет 108,1 миллиона долларов», — сказано в заявлении.

По версии Responsible Statecraft, удары ВСУ по России с территории стран Прибалтики чреваты серьезными последствиями. Такие провокации лишат Киев военной помощи со стороны США. Издание считает, что Вашингтон может оказать давление на прибалтийские страны и призвать их «к смягчению риторики» по РФ.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
