Смертную казнь американца отложили на год из-за того, что час не могли найти вену

В штате Теннесси исполнение смертного приговора американцу Тони Каррутерсу отложили на один год. Причиной стало то, что сотрудники правоохранительных органов более часа пытались найти вену для смертельной инъекции. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил телеканал CNN.
— Губернатор штата Теннесси предоставил Тони Каррутерсу отсрочку исполнения смертного приговора на один год после того, как в четверг его смертельная инъекция была приостановлена из-за того, что сотрудники правоохранительных органов более часа пытались найти вену, — говорится в сообщении.
Адвокат заключенного сообщила, что наблюдала, как ее подзащитный морщился и стонал, и назвала происходящее «ужасным зрелищем».
Ранее в Соединенных Штатах Америки спустя 29 лет тюрьмы на свободу вышел житель штата Оклахома. Причем в ходе заключения его несколько раз спасли от казни в последний момент. Речь идет об американце по имени Ричард Глоссип. Он вышел из тюрьмы 14 мая.
В апреле Министерство юстиции США объявило о возобновлении федеральных смертных казней и об упрощении ряда процедур, связанных с исполнением таких приговоров, а также внесло расстрел в список способов казни.