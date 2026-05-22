Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертную казнь американца отложили на год из-за того, что час не могли найти вену

В штате Теннесси исполнение смертного приговора американцу Тони Каррутерсу отложили на один год. Причиной стало то, что сотрудники правоохранительных органов более часа пытались найти вену для смертельной инъекции. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил телеканал CNN.

В штате Теннесси исполнение смертного приговора американцу Тони Каррутерсу отложили на один год. Причиной стало то, что сотрудники правоохранительных органов более часа пытались найти вену для смертельной инъекции. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил телеканал CNN.

— Губернатор штата Теннесси предоставил Тони Каррутерсу отсрочку исполнения смертного приговора на один год после того, как в четверг его смертельная инъекция была приостановлена ​​из-за того, что сотрудники правоохранительных органов более часа пытались найти вену, — говорится в сообщении.

Адвокат заключенного сообщила, что наблюдала, как ее подзащитный морщился и стонал, и назвала происходящее «ужасным зрелищем».

Ранее в Соединенных Штатах Америки спустя 29 лет тюрьмы на свободу вышел житель штата Оклахома. Причем в ходе заключения его несколько раз спасли от казни в последний момент. Речь идет об американце по имени Ричард Глоссип. Он вышел из тюрьмы 14 мая.

В апреле Министерство юстиции США объявило о возобновлении федеральных смертных казней и об упрощении ряда процедур, связанных с исполнением таких приговоров, а также внесло расстрел в список способов казни.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше