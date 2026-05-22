Замглавы Екатеринбурга Толкачев призвал жителей голосовать за парки

Екатеринбуржцев призвали голосовать за объекты для благоустройства.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев в ходе пресс-тура по объектам программы «Формирование комфортной городской среды» призвал жителей города голосовать за парки и скверы для благоустройства в 2027 году.

— Я свой выбор уже сделал и призываю горожан принять участие в голосовании ФКГС. Сегодня у нас в лидерах бульвар Культуры, Основинский парк и набережная реки Исети, от улицы Декабристов до улицы Белинского. За последние дни они стали лидерами, — рассказал замглавы города.

По данным на 19 мая, для получения федеральных средств на благоустройство участие в голосовании должны принять еще 142 тысячи екатеринбуржцев. Напомним, что свой выбор они могут сделать до 12 июня 2026 года. Всего на голосовании представлены 17 парков и скверов.