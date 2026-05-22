В России оценят риски участия в дорожном движении праворульных автомобилей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минтрансу России совместно с Минпромторгом, МВД и ФГУП «НАМИ» предстоит оценить риски участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля.

Помимо этого, власти проработают вопрос целесообразности разработки программ специального обучения водителей управлению транспортными средствами с правым рулем в тех регионах, где на такие автомобили приходится значительная доля парка машин, пишет РИА Новости.

Данные меры будут реализовываться в рамках утвержденного правительством плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года.​​

Отметим, в прошлом году доля легковых автомобилей с правым рулем в общероссийском автопарке составляла около 8,2% — 8,8% (около 3,8−3,9 млн единиц). При этом на первичном рынке их доля не превышает 0,3%, а на Дальнем Востоке они составляют абсолютное большинство.