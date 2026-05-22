Летний красноярский проект «АРТ-Берег» откроется 1 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проект уже двенадцатый год подряд объединяет творческую молодежь города.

Источник: НИА Красноярск

Летний сезон концертов и выступлений на Центральной набережной под Коммунальным мостом стартует 1 июня. На сцене выступят музыкальные коллективы, сольные исполнители, диджеи и танцевальные студии.

Сейчас открыт прием заявок на участие в молодежном творческом проекте «АРТ-Берег». На площадке могут выступить музыканты, танцевальные коллективы, актеры и организаторы творческих событий. Участники могут предложить свой формат — от концерта или спектакля до мастер-класса или шоу.

Для участия необходимо подать заявку с описанием идеи мероприятия, указать нужные ресурсы, а также выбрать желаемую дату и время выступления, отметили в мэрии.

16+