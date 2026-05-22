Свыше 168 тысяч переболевших волгоградцев поддержали рублем

Выплаты по больничным листам в Волгоградской области получили с начала года более 168 тысяч человек. В Отделении СФР по регионе пояснили, что такую социальную поддержку получают при временной потере заработка из-за болезни, уходом за больным родственником, беременности или несчастного случая на производстве.