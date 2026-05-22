Позор Израиля: Тель-Авив попал под град ударов Ирана, ЕС и США после видео

В Израиле разгорелся скандал, который даже на фоне многолетней напряжённости на Ближнем Востоке выглядит чудовищно. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир лично опубликовал в соцсетях видео, на котором задержанные пропалестинские активисты стоят на коленях со связанными руками.
Их бросают на пол, уносят под руки, унижают. А сам министр расхаживает между ними с израильским флагом и бросает в лицо: «Добро пожаловать в Израиль. Мы здесь хозяева».
Кадры с флотилии «Сумуд», перехваченной в международных водах, облетели мир. И реакция Запада оказалась жёстче, чем обычно. Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru сказал, чем этот скандал обернется для Израиля.
Напомним, МИД Израиля 19 мая сообщил о перехвате всех судов флотилии «Сумуд». Всего были задержаны 430 пропалестинских активистов. Флотилия вышла из портов Испании, Италии, Франции и Турции ещё в апреле. 18 мая израильские военные перехватили суда в международных водах. Сама по себе акция не уникальна — подобные попытки предпринимались и раньше. Но впервые министр решил не просто доложить об успешной операции, а похвастаться унижением задержанных.
Видео, которое нельзя забыть: что показал Бен-Гвир.
На кадрах десятки мужчин и женщин стоят на коленях, руки связаны за спиной. Одного из активистов схватили за голову и бросили на пол, после чего унесли под руки.
Бен-Гвир собственной персоной расхаживает между ними с флагом, называет задержанных «сторонниками террора» и произносит фразу, которая уже стала символом этого позора: «Добро пожаловать в Израиль. Мы здесь хозяева». Израильская сторона назвала акцию «пиар-ходом в интересах ХАМАС» и заявила, что продолжит соблюдать морскую блокаду в соответствии с международным правом. Но само видео — это не пиар ХАМАС. Это пиар израильской жестокости, которую устроил и выставил напоказ министр.
Реакция мира: от «отвратительно» до требований извинений.
Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что поведение Бен-Гвира отвратительно, а министр «предал достоинство своего народа». Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала кадры неприемлемыми и потребовала освободить итальянских граждан и извиниться.
К критике присоединились премьер Испании Педро Санчес, глава МИД Великобритании Иветт Купер, а также Канада, Португалия, Франция, Ирландия и Турция. Некоторые страны заявили, что вызовут израильских послов для объяснений.
Но Семенов смотрит на ситуацию трезво: «Израилю, вероятно, ничего за это не будет. Страна организовала целый геноцид в Газе, а тут какая-то “мелочь”. Никаких последствий не будет. Они издевались над палестинцами, захваченными в Газе, которые зачастую вообще ни в чем не были виновны. И это обычная практика Израиля. Для радикальных религиозных сионистов, которые сейчас управляют Израилем, это обычное дело».
Громкие слова — да. Дипломатические ноты — возможно. Но реальных санкций, эмбарго или отзыва послов — не будет. Запад снова проглотит унижение своих же граждан.
Пытки как рутина: Бен-Гвир лишь снял то, что всегда было.
Ряд европейских политиков потребовал привлечь Бен-Гвира к ответственности и принести извинения. Но Семенов напоминает: проблема не в одном министре. Проблема в системе.
«Это обычная практика Израиля. Практика пыток и практика унижений, которая царит не только в рамках операции по задержанию активистов, но и в израильских тюрьмах, например. Это началось не сейчас. И не Бен-Гвир первым сделал это, он лишь не стал скрывать эти факты», — пояснил эксперт.
В этом и заключается главная ирония и главная трагедия. Унижения, пытки, жестокость — всё это было в израильских застенках годами. О пытках в тюрьмах писали правозащитники, но мир предпочитал не замечать. Теперь же, когда министр собственноручно выложил доказательства в сеть, закрыть глаза стало сложнее. Но, как показывает практика, мир и на это способен.
Скандал с флотилией «Сумуд» — не первый и, увы, не последний. Израиль годами действует так, как будто международное право для него не писано. И каждый раз реакция Запада одинакова: громкие слова, дипломатические демарши, а потом — тишина. Санкций не вводят. Оружие продолжают поставлять. Политиков не отстраняют.
Бен-Гвир, публикуя это видео, либо уверен в полной безнаказанности, либо сознательно провоцирует мир на скандал. И то, и другое — признаки государства, которое чувствует себя непотопляемым. И пока Запад будет закрывать глаза на унижения людей на коленях, Бен-Гвир и его соратники будут чувствовать себя хозяевами. Не только в Израиле, но и в международных водах.