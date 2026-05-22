Производство винодельческой продукции в Ростовской области выросло на 14%

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, в первом квартале 2026 года производство винодельческой продукции, включая виноматериалы, достигло 650 тыс. декалитров. Это на 14% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Информацию подтвердил «Интерфакс».
В рамках развития отрасли винопроизводители региона планируют в 2026 году заложить новые виноградники на площади 125 га. Реализация этого плана позволит увеличить общую площадь виноградников на 7%.
Согласно статистике министерства, в 2025 году объём производства вина в Ростовской области составил 365,9 тыс. декалитров (4,9 млн бутылок), что на 2% выше уровня предыдущего года. За тот же период зафиксирован рост производства виноматериалов в 1,8 раза — до 1,5 млн декалитров.
На текущий момент в регионе зарегистрировано 16 лицензированных производителей винодельческой продукции и 8 производителей винограда.