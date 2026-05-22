Производство винодельческой продукции в Ростовской области выросло на 14%

Согласно статистике министерства, в 2025 году объём производства вина в Ростовской области составил 365,9 тыс. декалитров (4,9 млн бутылок), что на 2% выше уровня предыдущего года. За тот же период зафиксирован рост производства виноматериалов в 1,8 раза — до 1,5 млн декалитров.