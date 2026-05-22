Биолог Ноздрина развеяла миф о пользе сбора сирени

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Обламывание веток сирени ради букетов наносит вред, особенно старым и городским кустарникам. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности университета «Росбиотех» Татьяна Ноздрина.
«Поврежденные ткани сломанной сирени становятся уязвимыми для грибковых инфекций, бактерий и пересыхания. Для городских кустов, которые и без того испытывают стресс из-за пыли, перепадов температур и уплотненной почвы, это дополнительная нагрузка», — сказала эксперт.
По словам Ноздриной, с точки зрения ботаники и ухода за растениями обламывание сирени нельзя назвать полезным для кустарника, особенно если ветки не срезают аккуратно, а именно ломают. Эксперт назвала мифом распространенное мнение о том, что чем больше сирень обрывают, тем лучше она цветет.
«Грамотная обрезка действительно может стимулировать формирование кроны и обновление растения, однако это совсем не то же самое, что хаотичное обламывание цветущих ветвей. Цветочные почки у сирени для следующего сезона формируются достаточно рано, поэтому вместе с цветущими побегами человек часто удаляет и потенциальное цветение будущего года», — пояснила Ноздрина.
Особенно сильно страдают старые кусты и декоративные сорта, высаженные в городских дворах и парках. «После грубого повреждения растение тратит ресурсы не на развитие и цветение, а на восстановление тканей», — отметила собеседница агентства.
При этом Ноздрина призвала не забывать о санитарной и формирующей обрезке сирени, необходимой для ее здорового роста и цветения. «Проводить такую процедуру должны специалисты и в правильное время. Неконтролируемое обламывание кустов ради букета — это скорее повреждение растения, чем уход за ним», — сказала она.
Сирень является частью городской среды и весеннего ландшафта, один небольшой сорванный букет радует всего несколько дней, тогда как крупный цветущий куст может создавать атмосферу целого двора или улицы, напомнила Ноздрина. «Если говорить совсем просто, сирень лучше всего выглядит там, где цветет — на живом кусте, а не в вазе после грубого обламывания веток», — заключила эксперт.