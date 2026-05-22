КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край сегодня по праву считается одним из главных семейных регионов Сибири. Здесь живут более 50 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 168 тысяч детей. Но за этими цифрами стоят не ведомственные отчеты и не формальные показатели, а живые люди: молодые родители, их дети, их семьи, решения, сомнения, планы и ежедневный труд.
НИА запускает проект «Сибирская мечта: семья — это счастье». Мы расскажем о молодых многодетных семьях края, которые осознанно выбрали родительство. О тех, кто строит дом, работает, учится, растит детей, пользуется мерами поддержки и не откладывает жизнь на потом.
В современном медиаполе о молодой семье часто говорят языком тревоги. В западной массовой культуре привычным стал образ, где дети мешают карьере, родительство ограничивает свободу, а многодетность связывают с усталостью, бедностью и отказом от личных амбиций. В жизни все устроено сложнее.
Мы хотим показать семьи, для которых дети стали не обузой, а причиной двигаться вперед. Родительство требует сил, дисциплины и ответственности. Оно учит держать слово, принимать решения, планировать будущее и видеть смысл в простых ежедневных делах. Эти качества важны не только дома. Они помогают в профессии, учебе и любом деле, где человек отвечает за результат.
В России и Красноярском крае сегодня действует система поддержки семей с детьми: от материнского капитала, единого пособия и семейной ипотеки до цифровых сервисов, семейных центров, детских садов, учреждений культуры и программ, которые помогают родителям в повседневной жизни. Знание таких возможностей помогает семьям вовремя найти опору и увереннее планировать будущее, поэтому одна из задач «Сибирской мечты» — на живых примерах рассказывать о поддержке, которая уже работает рядом.
В историях проекта будет много практического опыта. Как молодые родители совмещают работу и воспитание. Как отцы участвуют в жизни детей. Как семьи решают жилищные вопросы, оформляют выплаты, выбирают детский сад, обустраивают быт и находят время друг для друга. За каждой такой темой будет конкретная семья, которая уже прошла свой путь, разобралась в возможностях и сделала следующий шаг.
«Сибирская мечта» будет говорить о семье как о современном, сильном и уважительном выборе. О мамах, которые не исчезают за бытовыми заботами. О папах, которые рядом. О детях, ради которых взрослые становятся собраннее, смелее и внимательнее.
Это проект о праве на большую счастливую жизнь. О том, что семья может быть не паузой в развитии, а его началом. О том, что сибирская мечта держится на любви, труде, взаимном уважении, ответственности и людях, которые однажды решили: счастья должно быть больше.