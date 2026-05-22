Бесчеловечный поступок польских силовиков заставил белоруса страдать: с простреленной головой его выгнали на улицу

Польские силовики обстреляли автомобиль гражданина Белоруссии. В результате мужчина получил тяжелые огнестрельные ранения. Об этом 21 мая сообщил Следственный комитет Белоруссии.
«Водитель получил тяжелые огнестрельные ранения головы и конечностей, также повреждения получил автомобиль в виде 29 пулевых отверстий», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Инцидент произошел 12 мая, но известно о нем стало лишь сейчас. 60-летний житель Гродненской области возвращался домой на купленном в Германии автомобиле BMW. Недалеко от польского города Сыцув его машину заблокировали люди в гражданском, которые затем открыли огонь по автомобилю и находившемуся внутри водителю.
Как выяснилось, это были представители польских правоохранительных органов. Впоследствии они утверждали, что лишь пытались остановить белоруса. Однако ни одного выстрела по колесам сделано не было, зато в кузове и стеклах осталось 30 пробоин.
Мужчину с многочисленными ранениями, в том числе в голову, доставили в местную больницу. Однако врачи извлекли пули, но не обработали раны, после чего наглухо зашили их, что категорически запрещено из-за риска занесения инфекции.
Спустя несколько дней жителя Гродненской области, который едва держался на ногах, выгнали из больницы на улицу. Только связавшись с несколькими знакомыми в Польше, он смог добраться до дома. Сейчас пострадавший находится в республиканской больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Министерства внутренних дел и иностранных дел Белоруссии занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.
По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Руслана Варанкова, случившееся ставит под сомнение заявления Польши о высоком уровне безопасности. Ведомство посоветовало белорусам помнить о таких рисках, отправляясь за границу.
Ведомство прокомментировало начало расследования прокуратурой Польши, квалифицировавшей инцидент как превышение полномочий. Республика ожидает объективного расследования, выявления виновных и наказания их.
