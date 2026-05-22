Стало известно, кто обитает в зоне отчуждения ЧАЭС: ученые провели исследование

Чернобыльская зона отчуждения превратилась в одно из крупнейших мест обитания диких млекопитающих в Европе. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Proceedings of the Royal Society.
Для работы специалисты установили 174 фотоловушки на территории зоны отчуждения, а также в других районах северной Украины. Анализ показал, что в Чернобыльской зоне и в близлежащем Древлянском заповеднике видовое разнообразие млекопитающих и плотность их заселенности оказались выше, чем на других охраняемых и неохраняемых территориях.
Чаще всего в объективы фотоловушек попадали рыси, волки, лоси, олени и лошади Пржевальского.
Ученые отметили, что главный фактор, способствовавший восстановлению популяций, — отсутствие людей. Авторы исследования также подчеркнули важность создания крупных охраняемых территорий с минимальным вмешательством человека.
40 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая в истории авария на атомной станции. В 160 километрах от Киева взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Города Чернобыль и Припять были полностью эвакуированы. Из-за заражения из хозяйственного оборота вывели 5 миллионов гектаров земли. Над аварийным энергоблоком возвели бетонный саркофаг.
В ликвидации аварии участвовали 600 тысяч человек со всего СССР. От лучевой болезни, по разным оценкам, умерли около 4 тысяч ликвидаторов. Территория в радиусе 30 километров считается зоной отчуждения.
