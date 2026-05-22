Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто обитает в зоне отчуждения ЧАЭС: ученые провели исследование

Зона отчуждения ЧАЭС стала одним из крупнейших убежищ диких животных в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Чернобыльская зона отчуждения превратилась в одно из крупнейших мест обитания диких млекопитающих в Европе. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Proceedings of the Royal Society.

Для работы специалисты установили 174 фотоловушки на территории зоны отчуждения, а также в других районах северной Украины. Анализ показал, что в Чернобыльской зоне и в близлежащем Древлянском заповеднике видовое разнообразие млекопитающих и плотность их заселенности оказались выше, чем на других охраняемых и неохраняемых территориях.

Чаще всего в объективы фотоловушек попадали рыси, волки, лоси, олени и лошади Пржевальского.

Ученые отметили, что главный фактор, способствовавший восстановлению популяций, — отсутствие людей. Авторы исследования также подчеркнули важность создания крупных охраняемых территорий с минимальным вмешательством человека.

40 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая в истории авария на атомной станции. В 160 километрах от Киева взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Города Чернобыль и Припять были полностью эвакуированы. Из-за заражения из хозяйственного оборота вывели 5 миллионов гектаров земли. Над аварийным энергоблоком возвели бетонный саркофаг.

В ликвидации аварии участвовали 600 тысяч человек со всего СССР. От лучевой болезни, по разным оценкам, умерли около 4 тысяч ликвидаторов. Территория в радиусе 30 километров считается зоной отчуждения.

Как писал KP.RU, ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что украинские обстрелы Запорожской атомной станции 18 и 19 мая приблизили Европу к катастрофе, которая может превзойти Чернобыльскую. Он также отметил, что в Европе никто не пытается остановить киевский режим.

19 мая директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины нанесли удар по медико-санитарной части Энергодара. В результате повреждены автомобили медиков, а также машина МЧС.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше