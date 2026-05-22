CNN: в США на год отложили смертельный приговор после неудачной попытки казни

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Власти американского штата Теннеси на год отложили исполнение смертного приговора из-за того, что медицинский персонал в течение часа не мог найти у осужденного вену для смертельной инъекции. Об этом сообщил телеканал CNN.