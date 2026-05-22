CNN: в США на год отложили смертельный приговор после неудачной попытки казни

По информации телеканала, медики час не могли найти вену осужденного для смертельной инъекции.

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Власти американского штата Теннеси на год отложили исполнение смертного приговора из-за того, что медицинский персонал в течение часа не мог найти у осужденного вену для смертельной инъекции. Об этом сообщил телеканал CNN.

Адвокаты осужденного обратились в суд с требованием приостановить казнь, заявив, что попытки получить доступ к вене представляют собой «жестокое и необычное наказание».

Как отмечает телеканал, власти в США неоднократно отменяли казни из-за подобных проблем. Так, после похожего случая в 2024 году губернатор штата Айдахо подписал закон, согласно которому основным методом казни в штате стал расстрел.

В материале говорится, что 57-летний Тони Каррутерс был обвинен в похищении и убийстве трех человек в 1994 году.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
