Ограничения со стороны РФ могут лишить Армению 90% доходов от экспорта цветов: кому Ереван осуществляет поставки

РИАН: Армения потеряет более 90% доходов от экспорта цветов при утрате рынка РФ.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор принял решение ограничить ввоз цветов из Армении в РФ. Мера вступила в силу 22 мая. При потере российского рынка Ереван лишится более 90% доходов от экспорта цветов, проанализировало РИА Новости.

В прошлом году Армения заработала порядка 49 миллионов долларов на продаже товаров из данной категории. Из этой суммы 46 миллионов Ереван получил от поставок в Россию.

Помимо РФ, Армения также продавала цветы в Грузию, Казахстан и другие государства. Однако доли соответствующего экспорта невелики. На экспорте в Грузию Ереван заработал 2,3 миллиона долларов. С Казахстана Армения получила 514,9 тысячи.

Россельхознадзор, помимо прочего, проведет проверки предприятий, поставки с которых приостановлены из-за подозрений в фальсификации рыбной продукции. Товары были привезены из Армении. По данным ведомства, заявленная в документах радужная форель по морфологическим признакам не соответствовала ввезенной рыбе.