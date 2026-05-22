Выпускникам рассказали, какие продукты подойдут в качестве перекуса во время сдачи ЕГЭ

Выпускникам Хабаровского края в преддверии старта основного экзаменационного периода напомнили, что можно пронести с собой на ЕГЭ и какой перекус предпочесть, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно памятке Рособрнадзора, в аудиторию разрешается взять документ, удостоверяющий личность, гелевые или капиллярные ручки с чернилами черного цвета, средства обучения и воспитания, которыми разрешено пользоваться для выполнения экзаменационной работы, а также специальные технические средства для участников экзаменов с ОВЗ.
— При необходимости можно брать с собой на ЕГЭ лекарства и бутилированную питьевую воду. Она должна быть негазированной, потому как иначе при открытии бутылки газированная вода может испортить экзаменационные материалы, — объясняют в ведомстве.
В качестве перекуса разрешается взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт. Но при условии, что их обертки не содержат справочную информацию, а их открытие не будет отвлекать других участников экзаменов от выполнения работы.
Напомним, основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.