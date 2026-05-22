Психолог Хорс сказал, нужно ли отучать ребенка повторять мем «сикс-севен»

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс в разговоре с aif.ru раскрыл, можно ли отучить ребенка повторять приставучие мемы, например, как «Сикс сэвэн».
«Никто не знает, как лучше. Есть семьи, где свои ценности. Например, родитель в рамках своих ценностей не хочет слышать эти мемы и англицизмы, а хочет слышать цитаты из русской классики. Прекрасно. Значит, нужно поставить это как задачу. Но нужно понимать, что эта задача легко не дастся, потому что на ребенка влияют не только родители, их семейная культура, но и массовая культура, льющаяся из интернета», — сказал Хорс.
Психолог отметил, что полностью воспитать ребенка под себя не получится.
«Да и не надо воспитывать под себя полностью. Но в какой-то мере привить свои семейные ценности, их отстаивать, причем годами, это действительно возможность и задача родителя. Многие думают, если раз сказал, то все завертится, как он хочет. Нет, это ошибка», — подытожил Хорс.
«Сикс сэвэн» (или просто «6−7») — это бессмысленный мем, который стал вирусным среди подростков. Он популярен благодаря своей абсурдности и используется как реакция на неловкие паузы, шутки или просто выкрикивается без особого повода, часто в сопровождении жеста руками (покачивание вверх-вниз, будто взвешивание). Считается, что мем «6−7» появился благодаря треку Doot Doot исполнителя Skrilla, где сочетание six-seven многократно повторяется в припеве.