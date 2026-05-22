Садовод Туманов предложил истреблять леопардовых слизней с помощью пива

В борьбе с леопардовыми слизнями, нашествие которых ожидается в Московской области в этом сезоне, может помочь пиво, сообщил в беседе с aif.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
Специалист отметил, что лучший способ борьбы со слизнями — всегда держать участок в нормальном состоянии, тогда слизням негде будет укрыться и они не приживутся. Однако если они уже появились, избавиться от них можно следующим образом.
«В борьбе со слизнями можно применять различные механические ловушки. Они ночные обитатели, а днем отдыхают в разных влажных местах. Можно положить на участке фанерки или доски, поставить под них банку с водой или пивом. Их особенно привлечет запах последнего напитка. Они спрячутся там днем, тогда их можно будет собрать», — пояснил эксперт.
Туманов напомнил, что в борьбе со слизнями помогает и зола. Ее можно насыпать вокруг растений, например, вокруг капусты.
«Зола оказывает раздражающее воздействие, они на золе теряют слизь и иногда погибают», — добавил садовод.
