Садовод Туманов предложил истреблять леопардовых слизней с помощью пива

В Московской области в этом сезоне ожидается нашествие леопардовых слизней. Садовод Андрей Туманов сказал, как с ними бороться.

Источник: Аргументы и факты

В борьбе с леопардовыми слизнями, нашествие которых ожидается в Московской области в этом сезоне, может помочь пиво, сообщил в беседе с aif.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

Специалист отметил, что лучший способ борьбы со слизнями — всегда держать участок в нормальном состоянии, тогда слизням негде будет укрыться и они не приживутся. Однако если они уже появились, избавиться от них можно следующим образом.

«В борьбе со слизнями можно применять различные механические ловушки. Они ночные обитатели, а днем отдыхают в разных влажных местах. Можно положить на участке фанерки или доски, поставить под них банку с водой или пивом. Их особенно привлечет запах последнего напитка. Они спрячутся там днем, тогда их можно будет собрать», — пояснил эксперт.

Туманов напомнил, что в борьбе со слизнями помогает и зола. Ее можно насыпать вокруг растений, например, вокруг капусты.

«Зола оказывает раздражающее воздействие, они на золе теряют слизь и иногда погибают», — добавил садовод.

Ранее садовод Туманов предостерег от обламывания кустов сирени.