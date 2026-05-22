Единое пособие смогут получить больше россиян

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка назначают семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в регионе проживания. Однако прежде семьи теряли право на выплату, если их доход был немного выше. На такую несправедливость в декабре прошлого года президенту Владимиру Путину пожаловалась беременная мама шести детей из тюменского села Абалак. На прямой линии с главой государства женщина рассказала, что они с мужем много работают, берутся за подработки. Среднедушевой доход семьи превысил порог нуждаемости на сто рублей, и они остались без поддержки.