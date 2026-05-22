Единое пособие смогут получить больше россиян

Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут и дальше получать единое пособие. Такие нормы закона от 20.02.2026 № 29-ФЗ вступают в силу 22 мая. Каким будет размер пособия и при каких заработках родителей его начислят, сообщает «Парламентская газета» (18+).
Исправленная несправедливость.
Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка назначают семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в регионе проживания. Однако прежде семьи теряли право на выплату, если их доход был немного выше. На такую несправедливость в декабре прошлого года президенту Владимиру Путину пожаловалась беременная мама шести детей из тюменского села Абалак. На прямой линии с главой государства женщина рассказала, что они с мужем много работают, берутся за подработки. Среднедушевой доход семьи превысил порог нуждаемости на сто рублей, и они остались без поддержки.
Глава государства поручил изменить подход к назначению выплат.
Новые правила позволят многодетным сохранить ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10 процентов. Такую возможность будут иметь семьи с тремя и более детьми в возрасте до 17 лет. Размер пособия составит 50 процентов величины прожиточного минимума для детей в том субъекте, где живет семья.
Все решения об отказе в назначении выплат многодетным семьям, вынесенные с 1 января 2026 года до дня вступления в силу новых правил, пересмотрят в беззаявительном порядке.
Нормы закона позволят усилить социальную защищенность многодетных семей, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
230 тысяч детей.
По оценке Правительства, обновленные правила позволят получить дополнительную поддержку государства около 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 230 тысяч детей.
Изменения предполагают автоматическую выдачу выплат Соцфондом всем родителям с тремя и более детьми, которые в текущем году подавали заявку на продление пособия, но получили отказ из-за незначительного превышения дохода над установленным порогом, пояснил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Механизм, по словам депутата, будет реализован быстро и в удобном для российских семей формате.
«Социальный фонд автоматически пересмотрит ранее вынесенные отказные решения начиная с января 2026 года, которые подпадают под действие новых норм. Семьи не будут обязаны повторно обращаться для этого. О принятом решении родители будут уведомлены через портал госуслуг», — сказал Говырин.
Дополнительное условие.
Позже, в апреле 2027 года, этот же закон введет дополнительное условие для получения пособия. Им станет минимальный срок проживания на территории России в статусе гражданина РФ не менее пяти лет.
«Это необходимая мера, чтобы адресная помощь государства поступала тем, кто постоянно проживает в стране. При этом из правила сделаны исключения для участников спецоперации, жителей воссоединенных регионов и тех, кто переезжает по программе переселения соотечественников», — пояснил зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.