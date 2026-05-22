Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-сотрудник ГАИ в Приморье отправится в колонию на 3 года и 3 месяца за взятки

Через посредника он брал деньги от автовладельцев.

Источник: PrimaMedia.ru

Суд в Приморье вынес приговор экс-сотруднику ГАИ, обвинявшемуся в коррупции, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

«Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а также с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов сроком на 2 года», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, экс-сотрудник РЭО ГАИ МО МВД России «Большекаменский» в период с июня по сентябрь 2023 года через коллегу — также должностное лицо того же подразделения — получал денежные средства от граждан за незаконную постановку автомобилей на регистрационный учёт.

Отмечается, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Приговор пока не вступил в законную силу. Дело в отношении лица, давшего взятку, находится в производстве суда.

Напомним, СКР Приморья возбуждено уголовное дело в отношении двух старших участковых уполномоченных полиции из Владивостока. Сотрудники подозреваются в получении взяток от иностранных граждан.