В Хабаровске задержали 62-летнего «пенсионного закладчика» из Подмосковья

62-летний житель Московской области, по версии полиции, выстроил полноценную схему наркосбыта через интернет, закладки и криптовалюту — и в итоге оказался в лесополосе Хабаровска в момент очередной «работы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Задержание произошло в Железнодорожном районе. Мужчина как раз делал очередные закладки. В этот день он успел разложить девять тайников с запрещённым веществом.
Дальше, по данным следствия, работала уже отлаженная схема: наркотики — закладки — координаты — криптовалюта. Оплата поступала в цифровой валюте, затем деньги выводились на банковскую карту в рублях.
При обыске в арендованной квартире нашли ещё около 100 граммов вещества в холодильнике, упаковочные материалы, изоленту и весы. Общий вес изъятого составил почти полкилограмма.
Следствие установило, что мужчина действовал не впервые: ранее он уже был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы.
Теперь ему вменяют покушение и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.