МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Температура воды на российских морских курортах продолжает постепенно повышаться, в Сочи она уже составляет 16 градусов, а теплее всего вода в Ейске — 19 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Температура воды в морях повышается. На курортах в районе Феодосии — 13 градусов, Калининграда — 14, Алушта, Ялта — 15, Сочи — 16, Анапа — 17, Евпатория, Геленджик — 18, Ейск — 19», — сказала Макарова.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.