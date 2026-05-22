Жителям аварийных домов в Красноярске напомнили об отмене взносов на капремонт

Собственники квартир в домах, признанных аварийными, освобождаются от обязанности платить взносы на капитальный ремонт. С момента присвоения зданию такого статуса начисление платежей должно быть прекращено автоматически. Об этом сообщили в мэрии Красноярска. Если квитанции продолжают приходить, жителям необходимо обратиться в региональный фонд капитального ремонта для перерасчета. После признания дома аварийным его исключают из программы капремонта. Средства, которые собственники успели перечислить ранее, сохраняются. Их могут направить на реконструкцию или снос здания, а также вернуть владельцам помещений по заявлению. При этом исключение из программы капитального ремонта не освобождает управляющие организации от обязанности содержать дом в безопасном состоянии. До полного расселения и сноса здания они должны выполнять текущий ремонт и обеспечивать исправность инженерных систем. Если техническое состояние дома вызывает серьезные опасения, администрация краевого центра может ввести особый режим и провести необходимые работы за счет средств резервного фонда города. Кроме того, жители официально признанных аварийными домов имеют право переселиться в маневренный фонд до получения постоянного жилья. Для этого необходимо подать заявление в департамент городского хозяйства и благоустройства. В мэрии напоминают, что признать дом аварийным можно только по инициативе собственников. Основанием служит заключение специализированной организации о состоянии конструкций и степени износа здания. После подачи документов межведомственная комиссия рассматривает заявление в течение месяца. Если аварийное состояние подтверждается, дом включают в очередь на расселение. Очередность определяется датой признания здания аварийным. Сейчас в Красноярске за счет средств городского и краевого бюджетов, а также по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается расселение жителей 53 аварийных домов. Напомним, что в Красноярске устранили замечания по благоустройству улицы Кирова.