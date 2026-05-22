В селе Сухово открыли мемориальную доску в честь Рукосуева Григория Александровича

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Сухово Дзержинско‑Тасеевского муниципального округа на стенах местной школы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь нашего земляка — Рукосуева Григория Александровича.
Григорий Александрович родился в Красноярске в 1988 году, а уже в возрасте одного года переехал в село Сухово. Здесь он окончил 9 классов Суховской школы в 2004 году, затем получил профессию в ПТУ села Тасеево.
Жизненный путь Григория Александровича был тесно связан с военной службой. После окончания учёбы он был призван на срочную службу в Кемерово. По завершении срочной службы Григорий Александрович решил продолжить военную карьеру и подписал контракт — служил оператором танка. В 2009 году он временно оставил армейскую службу и переехал в Новосибирск, чтобы построить гражданскую жизнь.
Однако в 2016 году Григорий Александрович вновь принял решение служить Родине: заключил новый контракт с Министерством обороны в Хабаровске и поступил на службу в спецназ ГРУ. С первых дней специальной военной операции он выполнял боевые задачи, проявляя мужество и профессионализм.
В 2023 году в семье Григория Александровича произошло радостное событие — родился сын. К сожалению, из‑за обстоятельств службы отец смог увидеть малыша всего дважды, сообщили в региональном Фонде «Защитники Отечества».
Григорий Александрович ушёл из жизни и был похоронен 5 декабря 2025 года в Хабаровске — на Аллее Славы.
Мемориальная доска на стенах школы — не просто знак памяти. Это ориентир для подрастающего поколения, пример стойкости и патриотизма.