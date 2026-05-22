В селе Сухово открыли мемориальную доску в честь Рукосуева Григория Александровича

Жизненный путь Григория Александровича был тесно связан с военной службой. После окончания учёбы он был призван на срочную службу в Кемерово. По завершении срочной службы Григорий Александрович решил продолжить военную карьеру и подписал контракт — служил оператором танка. В 2009 году он временно оставил армейскую службу и переехал в Новосибирск, чтобы построить гражданскую жизнь.