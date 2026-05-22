Психолог Туйц: молодой мужчина и женщина старше 40 лет — это идеальный союз

Пара с большой разницей в возрасте, вопреки устойчивым стереотипам, может быть очень гармоничной. Так в интервью РИАМО заявила психолог Екатерина Туйц.
Специалист считает, что такой союз держится на бессознательном желании партнеров дополнять друг друга, поэтому он может быть очень устойчивым и счастливым.
Женщине после 40 лет в отношениях с молодым мужчиной зачастую требуется чувство увлеченности, раскрепощения, свободы от стереотипов. В то время как ровесники — взрослые мужчины — отличаются эмоциональным выгоранием и цинизмом.
Молодому мужчине в таком союзе требуется эмоциональная устойчивость, отсутствие со стороны партнерши манипуляций, соблюдение личных границ и сексуальная раскрепощенность.
«В этих отношениях нет борьбы за власть — партнеры просто закрывают психологические потребности друг друга», — заключила Туйц.