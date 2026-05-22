Минторг США нацелился на российский палладий: Вашингтон планирует ввести пошлины

Минторг США планирует установить 109,1-процентную компенсационную пошлину на российский необработанный палладий. Об этом говорится в публикации ведомства в Федеральном реестре.
Американская сторона утверждает, что российские производители получают субсидии, которые подпадают под действие мер США. В связи с этим, как отмечается в уведомлении, американское законодательство предусматривает введение компенсационных пошлин в размере 109,1%.
В Минторге США уточнили, что пошлины коснутся продукции АО «Уральские инновационные технологии» и АО «Приокский завод цветных металлов». Расследование Минторга США охватывает 2024 год.
Палладий используется в производстве автомобильных катализаторов. Кроме того, этот металл применяется в электронной, химической промышленности и других отраслях.
В этом месяце Минторг США ввел антидемпинговую пошлину 132,83% на российский необработанный палладий. В сентябре 2025 года Федеральная комиссия по международной торговле заявила, что поставки палладия из РФ вредят американским производителям. Комиссия начала разбирательство после жалоб профсоюзов и бизнеса.
В июле 2025 года заместитель госсека США по вопросам управления и ресурсов Майкл Ригас заявил о намерении введения пошлин на палладий из РФ. По его словам, в этой ситуации возможен многосторонний подход, и пошлины на палладий из России могли бы стать одной из таких мер.
Как ранее писал KP.RU, США, пытаясь перестроить мировую торговлю, хотят на постоянной основе повысить ввозные пошлины. Позиция Белого дома состоит в том, что для создания новой системы необходимо надолго повысить средние пошлины и открыть рынки, которые другие страны давно закрыли.
Американский сенатор Линдси Грэм* при этом анонсировал работу над проектом санкций против импортеров нефти РФ. По словам Грэма*, документ даст Дональду Трампу право вводить санкции против государств, которые поддерживают Россию, покупая ее нефть по заниженным ценам.
Замглавы МИД РФ Александр Панкин отметил, что США, вопреки переговорам по Украине, продолжают действовать в ущерб России и лишь наращивают санкционное давление, а не ослабляют его.
* — Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.