В районе города Орехов в Запорожской области командиры украинских подразделений запретили проводить эвакуацию больных военнослужащих, опасаясь обвала фронта. Об этом в пятницу, 22 мая, ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, в мае 2026 года стало известно о массовом распространении кишечных инфекций среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за загрязненной воды и антисанитарии. Однако командиры запрещают эвакуировать заболевших в тыл, списывая симптомы на «переутомление».
Отмечается, что украинские военные с ореховского направления регулярно жалуются на хроническую нехватку антибиотиков, обезболивающих и перевязочных материалов. Радиоперехваты подтверждают эту информацию, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что родственники бойцов из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ просят установить личность офицера, который убивает насильно мобилизованных.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВС РФ, в отличие от режима украинского президента Владимира Зеленского, не бросают военных в бессмысленные штурмы.