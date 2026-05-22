В Европарламенте главу дипломатии ЕС Каю Каллас тайно называют «европейским ядерным сценарием». Такое прозвище родилось из-за черт ее характера. Член ЕП Мартин Зоннеборн охарактеризовал Каю Каллас как жаждущего признания самонадеянного дипломата. Такой пост он опубликовал в соцсети Х.
Евродепутат пояснил, что у Каи Каллас нет никакого авторитета. Он назвал главу дипломатии ЕС «пустым местом». Член ЕП также осудил Каю Каллас за стремление «расчленить» Россию на несколько государств.
«В парламенте мы втайне называем Каллас (и ее взрывоопасную смесь из жажды признания и самонадеянности) “европейским ядерным сценарием”: она — наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается», — объяснил Мартин Зоннеборн.
Как пишет Politico, глава евродипломатии не сможет представлять ЕС на возможных переговорах с Россией. Ее вновь обвинили в русофобских взглядах.