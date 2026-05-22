Каннибалы-вредители: садовод раскрыл, как бороться с леопардовыми слизнями

Весна и лето в Подмосковье — время не только цветения садов и созревания урожая, но и нашествия самых разных вредителей. В этом сезоне список садовых «врагов» пополнился ещё одним необычным существом — леопардовым слизнем.
Своё название он получил за характерную пятнистую окраску, напоминающую расцветку хищника. Однако, в отличие от настоящего леопарда, этот слизень не охотится на крупную дичь, а предпочитает полакомиться тем, что вырастили на своих участках садоводы и огородники.
Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с aif.ru рассказал, чем опасны леопардовые слизни и как защитить от них свой участок. По словам эксперта, паниковать не стоит, но и оставлять ситуацию без внимания не следует. В отличие от других вредителей, эти слизни оказались не по зубам многим естественным врагам, а значит, их численность может расти быстрее, чем хотелось бы.
Чем опасен леопардовый слизень: от вреда растениям до менингита.
Ряд экспертов ранее сообщил, что в этом сезоне в Московской области ожидается появление леопардовых слизней.
«Опасность от них такая же, как от обычных сетчатых слизней или испанских слизней. Но у традиционных слизней всё-таки больше естественных врагов: ежи, землеройки, кроты, птицы и другие. А леопардовые и испанские слизни менее вкусные для них. Но всё же потихоньку они начинают ими питаться. Их количество зависит от того, как они перенесли зиму. Но важно отметить, что работа по борьбе с ними должна вестись постоянно», — пояснил эксперт.
Леопардовые слизни могут быть переносчиками заболеваний не только для растений, но и для людей. Например, риск заражения возникает при случайном проглатывании слизня с плохо промытыми овощами, зеленью или салатом. Среди возможных заболеваний, в частности, называют менингит.
Кроме того, леопардовые слизни активно повреждают растения в парках, садах, огородах, теплицах и хранилищах овощей и фруктов. То есть под угрозой не только урожай, но и здоровье самих садоводов. И если зола или пиво могут помочь в борьбе с первым, то со вторым — только осторожность и чистота.
Главное оружие — чистота: как профилактика спасает участок.
Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов назвал несколько способов борьбы с леопардовыми слизнями. Главный рецепт прост и не требует покупки дорогих химикатов.
«Главный способ борьбы с такими слизнями — это содержание участка в нормальном состоянии. Должно быть меньше сорняков, меньше растительных остатков. Не стоит превращать участок в подобие свалки, тогда и слизней будет меньше. У них просто не будет укрытий. Какие еще есть способы? Препараты, их достаточно много. Важно помнить, что они, как правило, опасны для человека и домашних животных, поэтому работать с ними надо осторожно — обязательно в перчатках, выполняя всё по инструкции», — пояснил эксперт.
Порядок на участке — это не только эстетика, но и безопасность. Слизни любят сырые, тёмные места: груды досок, кучи сорняков, заросли крапивы. Если этих укрытий нет, слизням просто негде будет прятаться днём. Поэтому первое, что нужно сделать, — навести порядок. Убрать мусор, скосить высокую траву, убрать опавшие листья и гнилые плоды.
Химия на крайний случай: когда без неё не обойтись.
Туманов отметил, что препараты, как правило, используются тогда, когда ситуация со слизнями становится сильно запущенной. Если слизней ещё не так много, можно попробовать устроить на них ночную охоту. К химии лучше прибегать, когда другие методы уже не помогают. Однако и здесь есть свои нюансы.
«Есть способ для любителей охоты. Нужно взять фонарик и пойти ночью искать слизней — они активны именно в это время. Слизней легко найти по влажному следу. Нужно найти несколько слизней, придавить их сапогом, запомнить эти места и вернуться к ним чуть позже. Дело в том, что слизни — жуткие каннибалы. Через 15 минут вы вернётесь к местам раздавленных слизней, а рядом с ними ещё 3−4 сидят и поедают своего собрата. Их тоже нужно раздавить», — рассказал специалист.
Метод жестокий, но эффективный. Слизни — существа неприятные, но их каннибализм играет на руку садоводу. Один раздавленный слизень становится приманкой для полдюжины живых. И если есть силы и желание — можно за ночь значительно сократить их популяцию. Особенно если повторять процедуру несколько раз за сезон.
Пивные ловушки и зола: народные методы борьбы.
В борьбе с леопардовыми слизнями, нашествие которых ожидается в Московской области в этом сезоне, может помочь пиво, отметил Туманов. Этот метод не только эффективен, но и весьма гуманен.
«В борьбе со слизнями можно применять различные механические ловушки. Они ночные обитатели, а днем отдыхают в разных влажных местах. Можно положить на участке фанерки или доски, поставить под них банку с водой или пивом. Их особенно привлечёт запах последнего напитка. Они спрячутся там днём, тогда их можно будет собрать», — пояснил эксперт.
Туманов напомнил, что в борьбе со слизнями помогает и зола. Её можно насыпать вокруг растений, например, вокруг капусты.
«Зола оказывает раздражающее воздействие, они на золе теряют слизь и иногда погибают», — добавил садовод.
Зола — это ещё и отличное удобрение. Таким образом, нанося удар по вредителям, вы одновременно подкармливаете почву. Двойная выгода.
Леопардовый слизень — враг серьёзный, но не смертельный. Он не уничтожит урожай за один день, но со временем может нанести существенный урон. Его главное оружие — скрытность и плодовитость. Поэтому и бороться с ним нужно системно, а не когда он уже заполонил весь огород.