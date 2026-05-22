7 лет строгого режима за непривезённые машины получил житель Владивостока

Во Владивостоке суд вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве, связанном с ввозом автомобилей из-за границы. Об этом сообщила прокуратура Ленинского района города, отметив, что приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее судимого жителя 1975 года рождения признали виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размере по части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального и морального вреда на общую сумму свыше 2 млн рублей.
По данным прокуратуры, в период с сентября 2024 года по январь 2025 года осужденный под предлогом ввоза в Россию автомобилей Toyota RAV4 и Honda Vezel обманул двух женщин и похитил у них денежные средства на общую сумму свыше 2 млн рублей.