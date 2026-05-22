Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Человек под прессом: Лукашенко поставил Зеленского на место после слов о втягивании Белоруссии в украинский конфликт

Лукашенко: я не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обращает внимания на «болтовню» из Киева, в том числе со стороны нелегитимного президента Владимира Зеленского, о возможном втягивании Минска в конфликт на Украине. Соответствующее видео опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко пояснил, что пытается сочувствовать Зеленскому. По его словам, идет конфликт, и человек [Зеленский — прим. ред.] находится под «серьезным прессом».

«Выводов, к сожалению, делать не хочет, и анализировать обстановку», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также напомнил, что Минск будет втянут в боевые действия только в одном случае — если территория страны подвергнется агрессии. Тогда, подчеркнул он, Белоруссия совместно с Россией будет защищать свое Отечество «от Бреста до Владивостока».

На днях Зеленский выступил с очередными угрозами в адрес властей Белоруссии. Он заявил, что у Киева якобы есть возможности для усиления и для превентивной работы в отношении руководства Белоруссии. По его словам, белорусские власти должны быть в тонусе и реально понимать, что последуют последствия, если они предпримут агрессивные действия против Украины.

Ранее о том, что угрозы Зеленского в адрес белорусских властей говорят о его желании демонстрировать собственную значимость для Европы, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, главарь киевского режима должен «гавкать на врагов хозяев».

18 мая в Белоруссии началась тренировка воинских частей по боевому применению ядерного оружия с участием ракетных войск и авиации. На следующий день в Минобороны РФ заявили, что с 19 по 21 мая российские военные проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что ядерная триада должна сохранять статус главного гаранта суверенитета России и Белоруссии. По словам главы государства, она способна обеспечивать баланс сил на глобальной арене.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше