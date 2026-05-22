Человек под прессом: Лукашенко поставил Зеленского на место после слов о втягивании Белоруссии в украинский конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обращает внимания на «болтовню» из Киева, в том числе со стороны нелегитимного президента Владимира Зеленского, о возможном втягивании Минска в конфликт на Украине. Соответствующее видео опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко пояснил, что пытается сочувствовать Зеленскому. По его словам, идет конфликт, и человек [Зеленский — прим. ред.] находится под «серьезным прессом».
«Выводов, к сожалению, делать не хочет, и анализировать обстановку», — сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии также напомнил, что Минск будет втянут в боевые действия только в одном случае — если территория страны подвергнется агрессии. Тогда, подчеркнул он, Белоруссия совместно с Россией будет защищать свое Отечество «от Бреста до Владивостока».
На днях Зеленский выступил с очередными угрозами в адрес властей Белоруссии. Он заявил, что у Киева якобы есть возможности для усиления и для превентивной работы в отношении руководства Белоруссии. По его словам, белорусские власти должны быть в тонусе и реально понимать, что последуют последствия, если они предпримут агрессивные действия против Украины.
Ранее о том, что угрозы Зеленского в адрес белорусских властей говорят о его желании демонстрировать собственную значимость для Европы, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, главарь киевского режима должен «гавкать на врагов хозяев».
18 мая в Белоруссии началась тренировка воинских частей по боевому применению ядерного оружия с участием ракетных войск и авиации. На следующий день в Минобороны РФ заявили, что с 19 по 21 мая российские военные проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что ядерная триада должна сохранять статус главного гаранта суверенитета России и Белоруссии. По словам главы государства, она способна обеспечивать баланс сил на глобальной арене.