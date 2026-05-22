Человек под прессом: Лукашенко поставил Зеленского на место после слов о втягивании Белоруссии в украинский конфликт

На днях Зеленский выступил с очередными угрозами в адрес властей Белоруссии. Он заявил, что у Киева якобы есть возможности для усиления и для превентивной работы в отношении руководства Белоруссии. По его словам, белорусские власти должны быть в тонусе и реально понимать, что последуют последствия, если они предпримут агрессивные действия против Украины.