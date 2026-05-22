В Силинском лесу Хабаровского края зацвёл жёлтый «лесной мак»

В Силинском лесу Хабаровского края с середины мая началось цветение хиломекона — растения, которое также называют лесным или весенним маком, — сообщает канал Комсомольский заповедник.
Ярко-жёлтые цветы покрывают нижний ярус леса, словно рассыпанные солнечные пятна среди густой зелени. В этот период лес выглядит особенно контрастно: изумрудная листва и мягкий золотой свет создают почти нереальную картину. Хиломекон даёт характерный контраст «жёлтое на изумрудном» — за это его особенно любят фотографы и экотуристы.
В диком виде растение встречается на Дальнем Востоке — в Хабаровском крае, Приморье и Амурской области, а также в Китае, Корее и Японии. Иногда его называют японским чистотелом: при повреждении стебли выделяют жёлто-оранжевый млечный сок.
Несмотря на выразительный вид, для человека хиломекон практически не имеет хозяйственного или медицинского значения. Он не относится к пищевым растениям и не используется в официальной медицине, поскольку содержит алкалоиды, характерные для маковых.
При этом его считают скорее «визуальным символом» весеннего дальневосточного леса — своеобразным индикатором пробуждения подлеска после зимы и популярной природной фототочкой, которую иногда называют «светящимся лесом». В народных практиках упоминаются схожие виды чистотела, однако именно хиломекон как лекарственное растение не применяется.
Цветение продолжается до начала лета и постепенно сходит на нет к июлю, когда растение полностью исчезает с поверхности почвы до следующей весны.