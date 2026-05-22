Российский генетик оценил эксперимент Китая с искусственным эмбрионом в космосе

В ходе опыта можно будет понять, как невесомость и космическая радиация влияют на деление клеток, формирование тканей и закладку органов, заявил профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета.

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Эксперимент Китая с запуском в космос искусственного эмбриона нацелен в перспективе на колонизацию космического пространства. Об этом ТАСС сообщил профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета, генетик Константин Крутовский.

Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент в космосе с искусственным эмбрионом. Речь идет о биологической структуре из человеческих стволовых клеток, похожей на настоящий эмбрион.

«Китай открыто говорит, что нужно разобраться — возможно ли наладить долговременное проживание людей в космосе и как можно осуществлять воспроизводство человека вне Земли. Их интересует создание автономных внеземных поселений», — сказал Крутовский.

По его словам, в ходе эксперимента, можно будет понять, как невесомость и космическая радиация влияют на деление клеток, формирование тканей, закладку органов, стабильность ДНК и репродуктивные процессы. Также исследование позволит оценить риски бесплодия, пороков развития и нарушений эмбриогенеза при длительных космических миссиях, разработать методы защиты астронавтов и их репродуктивного здоровья.

Крутовский подчеркнул, что речь идет об эмбрионоподобных структурах, которые ни при каких обстоятельствах не способны развиться в полноценного человека. Это позволяет обходить часть этических ограничений. Генетик также отметил, что Китай входит в число мировых лидеров по выращиванию эмбрионоподобных структур из человеческих стволовых клеток.

«Так что, вполне вероятно, именно земляне-выходцы из китайского народа имеют шанс первыми познакомиться с инопланетными просторами», — сказал ученый.

Крутовский сообщил, что в России подобных экспериментов не проводится. «Однако ведутся исследования стволовых клеток, развивается космическая биомедицина, проводятся эксперименты на клеточных культурах. Есть работы Института медико-биологических проблем РАН по влиянию космоса на физиологию», — добавил он.

Ранее сообщалось, что образцы искусственных эмбрионов доставлены в космос в рамках миссии «Тяньчжоу-10». В настоящий момент они находятся в экспериментальном модуле китайской космической станции.