Будущих спасателей проводили на службу в Шымкенте

Для 20 молодых парней этот день стал началом совершенно новой жизни — со строевой подготовкой, дисциплиной и службой, где от решений военных зависят жизни людей.
Проводы под военный оркестр.
Церемония прошла на городском призывном пункте Департамента по делам обороны Шымкента.
Под звуки военного оркестра новобранцев провожали родители, друзья, ветераны Вооруженных сил и сотрудники ДЧС. Атмосфера была одновременно торжественной и эмоциональной — многие семьи не скрывали волнения.
Будущим военнослужащим пожелали стойкости, дисциплины и достойной службы.
Куда отправились призывники.
Новобранцы будут проходить службу в части МЧС, расположенной в Жамбылской области.
Воинские части гражданской обороны считаются оперативным резервом министерства. Именно такие подразделения участвуют в ликвидации:
пожаров; паводков; техногенных аварий; других чрезвычайных ситуаций.
Сегодня подразделения оснащаются современной техникой, а военнослужащие проходят подготовку, максимально приближенную к реальным спасательным операциям.
Что сказали в департаменте обороны.
Начальник департамента по делам обороны Шымкента полковник Абдигабит Шегебаев напомнил, что весенняя призывная кампания продолжается.
«В первую очередь призывники были направлены в ряды Пограничной службы, затем — в Службу государственной охраны, после чего — в воинские части Вооруженных сил. На сегодняшний день проходит очередной этап отправки молодежи на срочную воинскую службу в подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям», — отметил он.
Почему служба в МЧС — это уже не «обычная армия».
Для многих молодых казахстанцев служба в МЧС становится не просто армией, а возможностью получить профессию и опыт работы в экстренных условиях.
После завершения службы солдаты и сержанты могут продолжить карьеру в системе гражданской обороны и спасательных подразделениях.
Сколько человек уже отправили служить.
По данным департамента, этой весной из Шымкента уже направили более 1200 призывников в:
Пограничную службу КНБ; Вооруженные силы; Службу государственной охраны; подразделения МЧС.
До завершения весеннего призыва планируется набрать еще около 400 человек.
Почему эта служба вызывает интерес у молодежи.
В последние годы подразделения МЧС становятся все более востребованными среди призывников.
Причина — реальная работа «на земле»: спасение людей, ликвидация последствий ЧС и возможность после армии продолжить службу уже в профессиональных структурах.