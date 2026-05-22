В ЕАО мужчина кинул бутылку в бывшую жену после плевка и пошёл в суд

Ссора в кафе Теплоозёрска закончилась травмой и судом.

В Еврейской автономной области суд вынес приговор 36-летнему жителю посёлка Теплоозёрск, который во время ссоры в кафе бросил стеклянную бутылку в бывшую супругу, — сообщает Прокуратура Еврейской автономной области.

По данным суда, конфликт в заведении начался с взаимных оскорблений и быстро перешёл в открытую ссору. В какой-то момент женщина плюнула в мужчину. После этого он схватил стеклянную бутылку и бросил её в сторону бывшей супруги.

Удар пришёлся в голову. Пострадавшей диагностировали гематому и лёгкий вред здоровью.

Сам подсудимый частично признал вину и заявил, что не хотел причинять травму, а лишь «охладил пыл» женщины, которая, по его словам, первой спровоцировала конфликт.

Суд признал его виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и назначил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.