В ЕАО мужчина кинул бутылку в бывшую жену после плевка и пошёл в суд

В Еврейской автономной области суд вынес приговор 36-летнему жителю посёлка Теплоозёрск, который во время ссоры в кафе бросил стеклянную бутылку в бывшую супругу, — сообщает Прокуратура Еврейской автономной области.
По данным суда, конфликт в заведении начался с взаимных оскорблений и быстро перешёл в открытую ссору. В какой-то момент женщина плюнула в мужчину. После этого он схватил стеклянную бутылку и бросил её в сторону бывшей супруги.
Удар пришёлся в голову. Пострадавшей диагностировали гематому и лёгкий вред здоровью.
Сам подсудимый частично признал вину и заявил, что не хотел причинять травму, а лишь «охладил пыл» женщины, которая, по его словам, первой спровоцировала конфликт.
Суд признал его виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и назначил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.