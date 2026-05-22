Шувалов: Бесснежные зимы не станут нормой, но зима «съежится»

Бесснежные зимы в центральной части России не станут нормой, однако продолжительность характерной для региона русской зимы в ближайшие годы сократится. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
— Бесснежные зимы не станут нормой. Традиционная русская зима просто «съежится», станет меньше по продолжительности, но она останется, — отметил Шувалов, отвечая на вопрос об изменениях климата.
По словам синоптика, данные изменения могут проявиться уже через пять лет. При этом, несмотря на сокращение длительности зимы, вероятность обильных снегопадов и морозов сохранится, передает ТАСС.
Тем временем продолжается набирать обороты и глобальное потепление. В апреле айсберг А23а, который раньше считался крупнейшим ледовитым основанием в мире за последние 40 лет, полностью раскололся и растаял.
До этого А23а уже потерял статус крупнейшего айсберга в мире после того, как от него откололись почти 70 процентов площади. Тогда он сократил свои размеры до 1370 квадратных километров. «Вечерняя Москва» обсудила с климатологом, кандидатом физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андреем Киселевым, как таяние ледника скажется на мировой экологии.