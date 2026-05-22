В Хабаровске организовали аттестацию кинологических расчетов МЧС из регионов ДФО

Шесть специалистов и их собаки-помощники из Хабаровского, Приморского, Камчатского краев и Амурской области подтверждали право на проведение поисково-спасательных работ. Испытания включают три этапа: это поиск двух пострадавших в лесу, проверка послушания и ловкости, а также поиск трех пострадавших в техногенном завале. Провал на любом этапе лишает расчет сертификата. Вместе с тем мероприятие позволяет совершенствовать мастерство и обмениваться опытом.