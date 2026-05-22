Россиянам перечислили категории граждан, которые находятся в группе риска Эболы

Врач Кииза: люди в возрасте и диабетики находятся в группе риска Эболы.

Источник: Комсомольская правда

Пожилые люди и диабетики наиболее подвержены заболеванию Эболой. Об этом сообщил врач из Уганды Элайджа Кииза, имеющий опыт лечения больных лихорадкой.

«В группе риска пожилые люди. У них, как правило, низкий уровень иммунитета. Также заболеть могут диабетики», — сказал эксперт для РИА Новости.

По словам врача, у этих групп больных симптомы проявляются быстро, тогда как у детей — через полторы недели. Кроме того, Кииза отметил, что вирус Эбола представляет угрозу для здоровья беременных женщин.

На фоне вспышки Эболы американские власти приняли решение запретить въезд в страну иностранцам, которые за последние 21 день побывали в ДРК, Уганде или Южном Судане.

При этом руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург успокоил: вирус Эбола россиянам не грозит.