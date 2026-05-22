Смерть в аэропорту: как умирал писавший для Ваенги поэт-монах Роман

19 мая в аэропорту Белграда на 72-м году жизни скончался иеромонах Роман — поэт, композитор, монах-затворник, чьи духовные песни знала и любила вся Россия. Он возвращался на Родину из Сербии, но Господь судил ему закончить земной путь в транзитной зоне, среди суеты аэропорта.
Для человека, который последние годы провёл в полном уединении на скиту Ветрово, такая кончина кажется неслучайной. Словно и после смерти он остался странником — нигде и везде одновременно.
Причина смерти.
Иеромонах Роман (в миру Александр Иванович Матюшин-Правдин) скончался 19 мая после продолжительной болезни, сообщила aif.ru его знакомая Анна.
«Он скончался в аэропорту Белграда, возвращался в Россию из Сербии. Иеромонах Роман давно болел, умер от болезни продолжительной», — сообщила Анна.
О смерти поэта также сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Его кончина пришлась на последний день пасхальных торжеств — светлый период, когда православные особенно остро чувствуют связь между жизнью и вечностью. И это совпадение многие уже назвали символичным.
Предсказанная смерть: соловьиные акафисты и аэропорт.
Знакомые иеромонаха Романа увидели в дате и месте его кончины некие знаки. И действительно, в его стихах словно была зашифрована собственная смерть.
«Свою кончину он поэтически предсказал в одном стихотворении: “Соловьи, соловьи! Я б хотел умереть под Акафист подобного рода”. Он умер 19 мая в разгар соловьиных акафистов», — написал протоиерей Геннадий Беловолов.
Май — время, когда соловьи поют особенно звонко. Иеромонах Роман любил этих птиц, посвящал им стихи, и они прилетели проводить его — не на кладбище, а в аэропорт, где не поют, а объявляют рейсы. Но слышал ли он эти объявления в последние минуты? Или уже слышал иное — то, о чём писал всю жизнь?
Необычным оказалось и место смерти.
«Удивительно ещё и то, что он отошёл к Господу в аэропорту. Вокзал, аэропорт — это места, где собираются путники. А он и был всю жизнь странником, путником», — добавила его знакомая Анна.
Странник, который отказался от мира, но оставался в нём через свои стихи. Человек, который добровольно заточил себя в скиту, но чьи песни звучали на самых больших концертных площадках страны. Аэропорт — место временных остановок. Для иеромонаха Романа этот остановка стала последней. Он больше никуда не полетит. Но его стихи — продолжат путешествие.
Гениальный затворник: что вспоминают о нём Жанна Бичевская и другие.
Иеромонах Роман стал автором песен для различных исполнителей. Среди них Елена Ваенга, Жанна Бичевская, Олег Погудин, Николай Гнатюк и другие.
Так, в 1997 году вышел альбом «Жанна Бичевская поёт песни Иеромонаха Романа». Это был один из самых ярких дисков в её карьере. И он целиком состоял из стихов и музыки затворника.
«Он гениальный человек, такого как он никогда не было и больше не будет. Такой гениальности — поэтической и духовной — ни у кого нет. Он все получил от Бога. Богу служил, помогал людям. Тогда, в начале 90-х, он сам позвонил нам с мужем домой. После этого мы встретились на Белорусском вокзале, приехали к нам домой. Потом он еще несколько раз приезжал. Затем — благословил на то, чтобы я выпустила два своих диска. Очень грустно это все. В последнее время он в скиту жил, практически закрыт был от всех», — рассказала Бичевская.
Бичевская называла его не иначе как «гениальным человеком». И это не фигура речи. Для неё он был не просто автором стихов, а наставником, пророком, человеком, через которого говорил Бог. Её альбомы, записанные на его стихи, стали классикой православной песни. И теперь, когда его не стало, эти записи обретают особый вес.
Чудо сотворчества: кто такой иеромонах Роман?
Иеромонах Роман появился на свет 16 ноября 1954 года в селе Рябчевск Брянской области. Рано начал писать стихи — первые пробы пера публиковались ещё в районной газете. Он сменил множество профессий: был плотником, грузчиком, учителем музыки, художественным руководителем Дворца культуры.
Учился на филолога в Калмыцком госуниверситете, но диплома так и не получил — не сдал выпускные экзамены. Будто подсознательно готовил себя к другому пути.
Ещё в юности он написал строку: «Хочу быть схимником». И слово не разошлось с делом. В 1980 году он поступил в Вильнюсский Свято-Духов монастырь, затем перешёл в Псково-Печерский. В 1983 году принял постриг с именем Роман — в честь преподобного Романа Сладкопевца, покровителя церковной поэзии. А через два года был рукоположен в иеромонахи.
Его творческий путь — это удивительное соединение двух, казалось бы, несовместимых вещей: строгой монашеской жизни и открытости миру через стихи и песни. Его поэзия была понятна всем — от академиков до простых крестьян. В ней не было вычурности, но была глубина. И эта глубина находила путь к сердцам.
За вклад в литературу он был удостоен нескольких наград. В 2012 году ему вручили Всероссийскую православную литературную премию имени святого благоверного князя Александра Невского «За вклад в русскую поэзию». В 2015 году он получил золотую медаль имени А. С. Пушкина «За выдающийся вклад в литературу» на Славянском литературном форуме «Золотой Витязь». В том же году ему присудили премию «Богородица Троеручица» от фонда «Иванка Милошевич» из Чикаго.
Когда пройдут похороны?
Иеромонах Роман ушёл из жизни 19 мая 2026 года, на 72-м году жизни. Он хотел умереть в России, но умер в Сербии — православной стране, которая стала для него последним приютом. Почему? Возможно, потому, что его стихи знают и любят не только в России, но и в Сербии, и в Черногории, и в Греции. Он был поэтом вселенской православной души.
Жанна Бичевская рассказала aif.ru, когда похоронят иеромонаха Романа.
«Отпевание традиционно проходит на третий день, то есть 22 мая. Он был гениальным человеком. Такого как он никогда не было и не будет. Он все от Бога получил. Служил Богу, помогал людям…» — отметила она.
Настоящая смерть — это когда о тебе забывают. Об иеромонахе Романе не забудут. Слишком много сердец он тронул. Слишком много душ привёл к Богу.