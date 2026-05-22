За избиение экс-жены канца наказали исправительными работами

В Красноярском крае 45-летнего жителя Канска осудили за нанесение побоев бывшей супруге.
Как рассказали в полиции, случай произошел минувшей зимой. Вечером пьяный мужчина без приглашения пришел к женщине домой, она вышла на лестничную площадку и между ними произошел конфликт. В незваный гость дважды ударил потерпевшую по голове, после чего скрылся.
Правоохранители задержали злоумышленника, который ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Учитывая это обстоятельство, против него возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». За новое преступление ему назначили наказание в виде 6 месяцев исправительных работ.