На Западе предупредили ЕС об ответственности за заявления Мерца: план Германии втянет Европу в войну

BZ: предложение Мерца по Украине может втянуть ЕС в войну с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус «ассоциированного» члена Евросоюза. Это означает, что Киев получит военные гарантии безопасности. Однако Западу это не принесет положительных итогов. Инициатива может втянуть ЕС в войну с Россией, предупредило издание Berliner Zeitung.

Автор материала уточнил, что Фридрих Мерц предлагает применить к Киеву пункт о европейской помощи по статье 42.7 договора ЕС. Это превратит поддержку Западом Украины в полноценную ответственность Европы в возможной войне, говорится в колонке.

«Даже если статья 42.7 не приведет автоматически к объявлению войны, политическое давление на государства ЕС значительно возрастет в случае эскалации», — констатировало издание.

Украинский историк Марта Гавришко не оценила предложение канцлера Германии. Она назвала план катастрофой для простых людей. По словам историка, этот шаг приведет к выигрышу только «коррумпированных элит».

Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
