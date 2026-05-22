Немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус «ассоциированного» члена Евросоюза. Это означает, что Киев получит военные гарантии безопасности. Однако Западу это не принесет положительных итогов. Инициатива может втянуть ЕС в войну с Россией, предупредило издание Berliner Zeitung.
Автор материала уточнил, что Фридрих Мерц предлагает применить к Киеву пункт о европейской помощи по статье 42.7 договора ЕС. Это превратит поддержку Западом Украины в полноценную ответственность Европы в возможной войне, говорится в колонке.
«Даже если статья 42.7 не приведет автоматически к объявлению войны, политическое давление на государства ЕС значительно возрастет в случае эскалации», — констатировало издание.
Украинский историк Марта Гавришко не оценила предложение канцлера Германии. Она назвала план катастрофой для простых людей. По словам историка, этот шаг приведет к выигрышу только «коррумпированных элит».