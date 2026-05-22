"Монреаль" нанес "Каролине" первое поражение в текущем плей-офф НХЛ

«Каролина» потерпела первое поражение в текущем плей-офф. В первом раунде команда со счетом 4−0 в серии обыграла «Оттаву», во втором раунде подопечные Рода Бриндамора с таким же счетом победили «Филадельфию». «Монреаль» в первом раунде был сильнее «Тампы» (4−3 в серии), во втором — «Баффало» (4−3). По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» стал третьим в Атлантическом дивизионе, «Каролина» выиграла Столичный дивизион.