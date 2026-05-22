"Монреаль" нанес "Каролине" первое поражение в текущем плей-офф НХЛ

Канадский клуб в первом матче полуфинальной серии одержал победу со счетом 6:2.

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. «Монреаль» в гостях со счетом 6:2 обыграл «Каролину» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Коул Кофилд (2-я минута), Филлип Дано (5), Александр Тексье (9), Иван Демидов (12), Юрай Слафковский (48, 58). У «Каролины» отличились Сет Джарвис (1), Эрик Робинсон (23).

Демидов забросил третью шайбу в текущем плей-офф, также у российского нападающего 5 голевых передач в 15 играх. Один голевой пас в матче отдал нападающий «Каролины» Андрей Свечников, набравший 4-е очко в текущем плей-офф (1 гол + 3 голевые передачи).

«Каролина» потерпела первое поражение в текущем плей-офф. В первом раунде команда со счетом 4−0 в серии обыграла «Оттаву», во втором раунде подопечные Рода Бриндамора с таким же счетом победили «Филадельфию». «Монреаль» в первом раунде был сильнее «Тампы» (4−3 в серии), во втором — «Баффало» (4−3). По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» стал третьим в Атлантическом дивизионе, «Каролина» выиграла Столичный дивизион.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Монреаля». Вторая игра серии пройдет в ночь на 24 мая по московскому времени на домашней арене «Каролины».

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

