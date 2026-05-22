В Хабаровском крае назвали самых опасных насекомых перед летним сезоном

Лето начинается с приятных планов, но вместе с ними возвращаются и сезонные риски. Специалисты Роспотребнадзора напомнили жителям Хабаровского края, с какими опасными насекомыми и членистоногими можно столкнуться во время отдыха и поездок по России, — сообщает Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Главное, о чём говорят специалисты: угроза не ограничивается только комарами. Одни опасности остаются рядом — в лесах, парках и на дачах региона, другие поджидают уже на южных маршрутах отпусков.
В Хабаровском крае самым значимым сезонным риском остаются клещи. Они активны весной и в начале лета и встречаются в лесных зонах, парках и на дачных участках. Опасность связана с возможной передачей клещевого энцефалита и болезни Лайма.
Комары кажутся привычными и безобидными, но тоже могут быть переносчиками инфекций. Отдельный риск они представляют для домашних животных: у собак через укусы комаров может развиваться дирофиляриоз — паразитарное заболевание, поражающее сердце и сосуды и требующее длительного лечения.
Если говорить о поездках на юг России, список становится шире. Каракурт, известный как «чёрная вдова», обитает в степных и полупустынных районах Крыма, Северного Кавказа, Астраханской и Волгоградской областей и может представлять серьёзную опасность для человека.
Шершни встречаются в европейской части страны и в некоторых регионах Сибири. Их укусы особенно опасны для людей с аллергией и могут вызывать тяжёлые реакции.
Сколопендры характерны для южных и прибрежных территорий, включая Крым и Кавказ. Их укус болезненный и сопровождается выраженным отёком и повышением температуры.
Жук-нарывник чаще встречается в южной и степной зоне России. При контакте с кожей он способен вызывать сильные раздражения и ожоги.
Специалисты подчёркивают: пик активности насекомых приходится на весну и начало лета, когда люди активно выезжают на природу и планируют отпуска. Чтобы снизить риски, важно использовать репелленты, носить закрытую одежду, внимательно осматривать тело после прогулок и не трогать незнакомых насекомых.
При укусе или подозрении на опасный контакт следует обратиться за медицинской помощью.