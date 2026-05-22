В погоне за молниями Новороссии

Приборы грозопеленгации — незаменимый инструмент лесной охраны в труднодоступных местах, где грозовой разряд может незаметно вызвать пожар. Когда на небе сверкает разряд, он излучает электромагнитные волны. Наземные датчики мгновенно улавливают этот сигнал, вычисляют координаты удара в реальном времени с погрешностью всего в несколько сотен метров и передают их диспетчерам. Это позволяет обнаружить очаг возгорания в лесу до того, как он превратится в пожар, помогает пилотам обходить опасные грозовые фронты, защищает от аварий и отключений линии электропередач и нефтепроводы.