В погоне за молниями Новороссии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Донбасс и Новороссию расширят работу российской системы грозопеленгации «Алвес».

Как сообщили в Минприроды России, с 2027 по 2032 год новые пункты регистрации молний появятся в Азиатской части страны, Республике Крым, ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«Безопасность страны на постоянной основе обеспечивают 87 высокоточных комплексов: на Европейской территории России и Урале их установлено 65, на Северном Кавказе — 6, на Дальнем Востоке — 16. Они позволяют оперативно реагировать на угрозы для инфраструктуры и формировать базу данных о грозовой активности», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Приборы грозопеленгации — незаменимый инструмент лесной охраны в труднодоступных местах, где грозовой разряд может незаметно вызвать пожар. Когда на небе сверкает разряд, он излучает электромагнитные волны. Наземные датчики мгновенно улавливают этот сигнал, вычисляют координаты удара в реальном времени с погрешностью всего в несколько сотен метров и передают их диспетчерам. Это позволяет обнаружить очаг возгорания в лесу до того, как он превратится в пожар, помогает пилотам обходить опасные грозовые фронты, защищает от аварий и отключений линии электропередач и нефтепроводы.

Об этом сообщил ТГ-канал "Донбасс решает.

