Николай Чудотворец: малоизвестные факты о самом почитаемом святом, о чем его просят

В III веке в греческой колонии Ликии, находящейся в Малой Азии, в семье христиан родился будущий святой Николай. Это событие уже стало чудом, так как его родители долго были бездетными, но, не теряя надежды, продолжали молиться о появлении первенца. С самого детства Николай посещал храм, а, повзрослев, решил полностью посвятить свою жизнь вере и стал священником. Богатое наследство, оставшееся после смерти родителей, Николай раздал бедным. А немного позже стал архиепископом в городе Миры (современная территория Анталии в Турции) и получил известность благодаря своей рьяной борьбе против язычества, а также сотворенным чудесам. Например, согласно житию Николая, он с помощью долгих молитв смог спасти город Миры от страшного голода.