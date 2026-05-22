Николай Чудотворец: малоизвестные факты о самом почитаемом святом, о чем его просят

Николай Чудотворец — один из наиболее известных и почитаемых святых в христианстве. Его имя ассоциируется у верующих с добротой, состраданием и заступничеством. За все чудеса, которые он творил при жизни и которые происходили уже после смерти, дни его памяти отмечаются три раза в году. Подробности — в материале Агентства новостей «Доступ».
Даты дней памяти Николая Чудотворца постоянные и не меняются из года в год: 22 мая — Никола Вешний (Летний), верующие вспоминают перенесение мощей из Мир Ликийских в итальянский город Бари в 1087 году; 11 августа — Никола Осенний, день рождения святого; 19 декабря — Никола Зимний, день смерти.
В III веке в греческой колонии Ликии, находящейся в Малой Азии, в семье христиан родился будущий святой Николай. Это событие уже стало чудом, так как его родители долго были бездетными, но, не теряя надежды, продолжали молиться о появлении первенца. С самого детства Николай посещал храм, а, повзрослев, решил полностью посвятить свою жизнь вере и стал священником. Богатое наследство, оставшееся после смерти родителей, Николай раздал бедным. А немного позже стал архиепископом в городе Миры (современная территория Анталии в Турции) и получил известность благодаря своей рьяной борьбе против язычества, а также сотворенным чудесам. Например, согласно житию Николая, он с помощью долгих молитв смог спасти город Миры от страшного голода.
Николай Чудотворец дожил до глубокой старости. После смерти тело святого начало мироточить, многие верующие желали приблизиться к нему, считая, что это поможет им избавиться от болезней и неудач. Мощи долгое время хранились в Мире, а в 1087 году были торжественно перенесены в церковь святого Стефана, находящуюся в городе Бари в Италии.
Николу Летнего (22 мая) нередко еще называют Травным днем. Перед ним люди старались раздать все долги, помириться с теми, с кем давно в ссоре, а также помочь нуждающимся. В старину традиционно на Николу Летнего устраивали сватовство: считалось, что невесты, засватанные в этот день, будут хорошими хозяйками. Во время празднества люди обращались к святому Николаю с просьбой помочь вырастить хороший урожай, а также защитить скот от болезней. В отдельных регионах даже устраивались крестные ходы, чтобы посевы в течение сезона не страдали от засухи и града.
Николай Чудотворец считается покровителем моряков, купцов и путешественников. Поэтому ему нередко молятся о хорошем плавании, защите от бурь и штормов. Также у святого просят помощи в успешном разрешении трудных ситуаций и об удаче. Кроме того, по бытующим в народе представлениям, он помогает тем, кого несправедливо осудили, и покровительствует детям, в особенности сиротам, защищая их от бед.
Сегодня можно поставить свечи за здравие близких. Считается, что необходимо проявлять заботу, особенно к нуждающимся, подавать милостыню. Детям можно дарить сладкие подарки, пряча их под подушку.
В этот день нельзя грустить, предаваться унынию, вспоминать о плохом и поддаваться дурным мыслям; отказывать нуждающимся в помощи; ругаться и сквернословить, проявлять агрессию к людям и животным; лениться и откладывать хозяйственные обязанности.
Особое внимание уделялось природным приметам. Влажное туманное утро сулило хороший урожай. Считалось, что если умыться росой утром, то у человека будет хорошее здоровье. Дождь в день Николы также воспринимался как добрый знак.
В православной практике к святителю Николаю обращаются как к ходатаю перед Богом. Чаще всего верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в трудных жизненных ситуациях; защите в дороге и путешествиях; укреплении семьи; помощи в болезни; разрешении конфликтов и несправедливых обстоятельств.