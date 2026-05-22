В Хабаровском крае подать заявку на «земского тренера» можно до 1 июня

Прием заявок на участие в программе «Земский тренер» в 2026 году завершится 1 июня. В Хабаровском крае сейчас доступны 13 вакансий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Они открыты в нескольких районах региона: в Амурском, Советско-Гаванском, Комсомольском, Вяземском, Николаевском районах, в Солнечном и Охотском округах, — уточнили в пресс-службе регионального министерства спорта. — Одними из первых участников программы в этом году стали Валерия и Александр Шидловские из Брянской области, они подали документы и планируют переехать в Амурский район.
После того, как прием заявок завершится, будет проходить рассмотрение документов вплоть до 15 июля, список получателей утвердится до 25 июля. Затем кандидатам необходимо будет до 1 сентября заключить трудовой договор.
Стать «земским тренером» может гражданин России с высшим или средним профессиональным образованием. Важными условиями являются отсутствие судимости, соответствие квалификационным требованиям и проживание за пределами населенного пункта, куда планируется переезд. Работать специалисты в сфере физической культуры и спорта отправятся в малые населенные пункты с численностью населения до 50 тысяч человек.
Подходят под действие программы также студенты, которые выпускаются из профессиональных учебных заведений в этом году. Те из них, которые проживают в малых населенных пунктах, могут принять участие в программе «Земский тренер» без обязательного переезда.
Программа предполагает единовременные компенсационные выплаты (для Дальнего Востока размер выплат составляет 2 млн рублей), а также дополнительные меры поддержки (служебное жилье, компенсация расходов на аренду).
Уточнить требования для участия в программе можно на сайте краевого профильного ведомства, а пакет документов можно направить лично по адресу г. Хабаровск, ул. Запарина, 76, 7 этаж, кабинет 531. Или отправить по почтовому адресу в министерство спорта края: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 32 (с пометкой «Земский тренер»).