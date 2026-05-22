«Парту Героя» в память о выпускнике открыли в школе села Мичуринское

Выпускник школы погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения СВО.

Источник: Хабаровский край сегодня

В школе села Мичуринское имени В. К. Арсеньева торжественно открыли «Парту Героя» в память о выпускнике участнике специальной военной операции Дмитрии Рачкине, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В специальной военной операции Дмитрий Сергеевич участвовал с 2022 года. В составе 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения служил старшим разведчиком-радистом.

За мужество и самоотверженность он удостоен ордена Мужества (посмертно), медалей «Участник СВО», «За боевые отличия», «За храбрость» II степени.

Погиб при выполнении боевого задания 5 января 2025 года.

В торжественной церемонии открытия «Парты Героя» почетными гостями стали родители героя. Участники церемонии почтили память Дмитрия Рачкина минутой молчания, посмотрели фильм о его жизни и подвиге.

«Парта Героя» образовательный проект партии «Единая Россия», разработанный для сохранения памяти о защитниках Родины, мужественных людях, совершивших героические поступки.

