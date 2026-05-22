Дорожный сезон на Южном Урале набрал полную скорость

Майская жара помогает дорожникам Челябинской области. На трассах региона активно идут ремонты, капитальные обновления и строительство новых объектов. Специалисты используют благоприятные погодные условия, чтобы выполнить максимум работ. Где и что ремонтируют, рассказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта.
Дорога Миасс — Златоуст (км 0+000 — км 8+000).
Здесь укладывают новое асфальтобетонное покрытие и выравнивающий слой. На участке также уделяют внимание технологическим нюансам: например, охлаждают битумное вяжущее — это помогает предотвратить пластическую деформацию дорожного полотна.
Участок автодороги Миасс — Златоуст (км 2+700 — км 2+850).
Продолжается реконструкция остановочных комплексов — работы направлены на повышение комфорта и безопасности пассажиров.
Автодорога Железнодорожный разъезд Наследницкий — совхоз Наследницкий.
На этом направлении устраивают временную дорогу, монтируют металлическую трубу и готовят земляное полотно.
Дорога Целинный — Кособродка.
Ведутся комплексные работы: устройство основания из скального грунта, профилировка земляного полотна и укладка дополнительного слоя из щебеночно‑песчаной смеси.
Село Татищево: строительство мостового перехода через реку Нижний Тогузак.
На объекте обустраивают временную дорогу, устанавливают металлические трубы и отсыпают временные площадки для технологического проезда.
Дорога Маячное — автодорога Троицк — Октябрьское.
Здесь выполняют устройство рабочего слоя из скального грунта, разработку существующего земляного полотна под отметку, снятие почвенно‑растительного слоя и замену пучинистого грунта скальником.
Несмотря на то, что лето еще впереди, дорожные работы в Челябинской области уже идут полным ходом. Масштабные проекты затрагивают разные типы объектов — от локальных ремонтов до строительства сложных инженерных сооружений.
Обновление дорожной сети позволит повысить безопасность движения, улучшить транспортную доступность населенных пунктов, продлить срок службы трасс за счет применения современных технологий и материалов.
В 2026 году на Южном Урале планируют привести в нормативное состояние 700 километров дорог, в том числе 200 километров на юге области. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и по инициативе губернатора Алексея Текслера.