«Заложили фундамент для будущего наших детей и нашего города»: «Комсомолка» и «Талан» высадили в Индустриальном районе Перми ели и сосны

Пермская редакция «Комсомольской правды» озеленяет любимый город уже больше 10 лет. За это время мы прошли путь от разовых акций до поддержки масштабных городских и региональных программ озеленения. Продолжая добрую традицию, 19 мая вместе с нашими друзьями и партнёрами — строительной компанией «Талан» и при поддержке МКУ «ГорЗеленСтрой» — мы дали старт нашей «зеленой» акции «Твори Добро».
Зеленый островок стал еще краше. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Место выбирали не случайно. В год космонавтики мы собрались у одного из самых заметных космических монументов — стелы «Покорителям космоса». Она находится в центре шоссе Космонавтов, прямо на разделительной полосе оживлённой магистрали.
Стела установлена в 1965 году в честь посещения Перми советскими космонавтами Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Нас не остановило ни палящее солнце (как позже выяснится, в этот день в Перми был зафиксирован суточный температурный рекорд — +31,0 °С), ни масштаб работ: общими усилиями нам предстояло высадить 26 хвойных деревьев — 10 елей и 16 сосен.
Мы работали под чутким контролем специалистов. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Перед посадкой заместитель директора по озеленению «ГорЗеленСтрой» Артем Канунников поблагодарил всех за инициативу и провёл инструктаж: как правильно заглубить корни, чтобы деревья прижились.
Заместитель директора по озеленению «ГорЗеленСтрой» Артем Каннуников Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Мы схватили лопаты и дружно взялись за дело — копали, удобряли, поливали… Напротив, вдоль бордюров, девочки-студентки аграрного техникума высаживали тюльпаны. Совместными усилиями за несколько часов у нас получилась настоящая хвойная аллея. Даже проезжающие мимо пермяки не могли удержаться и фотографировали нас из автобусов, а после в соцсетях восхищались получившейся красотой.
С дружной командой работа спорится. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Вечнозеленые ели и сосны неприхотливы и будут радовать глаз пермяков круглый год, а еще наполнять воздух лесным ароматом и свежестью.
Аромат от деревьев просто невероятный. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Директор пермского филиала компании «Талан» Денис Пермяков справедливо заметил, что сегодня мы не просто высадили деревья, мы заложили фундамент для будущего наших детей и нашего прекрасного города.
Директор пермского филиала компании «Талан» Денис Пермяков Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
— В компании «Талан» мы тоже начинаем все проекты с котлована и фундамента, а затем шаг за шагом строим красивые дома. И делаем всё, чтобы они стали жемчужинами нашего города, чтобы это была история про жизнь и про людей. Поэтому принципы компании «Талан» — развивать родные города, создавать красивую, комфортную среду, делать города по-настоящему родными, с душой. И, главное, строить города с заботой о людях.
Вместе с землей саженцы весили около 150 кг., поэтому к лункам их подвозили на погрузчике. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО s09.stc.yc.kpcdn.net/share/i/4/3239703/wr-960.jpg Кому, как не руководству, задавать темп работы. Денис Пермяков с этой задачей справлялся на отлично. Яркие, веселые, дружные «Талановцы», с такой командой любое дело по плечу. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
В такую жару на каждый саженец нужно не менее трех леек с водой. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО Студентки агротехникума и уже опытные специалисты высаживают цветы. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО Памятная табличка. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО В такую жары без воды не обойтись. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО Красотища! Николай ОБЕРЕМЧЕНКО После посадки и поливки вокруг деревьев мы вбили колья, на которые потом закрепили защитную сетку. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО Наши сотрудницы успевали еще и позировать. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО Николай ОБЕРЕМЧЕНКО Сотрудники «Талана» от нас не отставали. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО Как знак старта нашего ежегодного проекта «Твори добро» состоялось торжественное перерезание ленты. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО Так как наша акция — мероприятие не только полезное, но и от части праздничное, в завершении мы сделали фото с шариками Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
